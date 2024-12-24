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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:10
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Polisleri karşısında görünce kaçmaya çalışan F.E., H.E. ve Y.C. isimli şüpheliler, sıkı takiple sonucu yakalandı. Evde yapılan aramada, 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram kokain, 1 hassas terazi, 4 tabanca ve 400 adet fişek ele geçirildi.

        Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, paylaşımında, "Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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