Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı

Mahmudiye Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, büro olarak kullanılan konteynerde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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