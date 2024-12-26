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        Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol operasyonu: 7 tutuklama

        BURSA'da, yılbaşı öncesi, 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 bin 735 litre etil alkol, 2 bin 702 alkol aroması, 350 sahte bandrol ele geçirilirken; gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:15
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        Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol operasyonu: 7 tutuklama
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        BURSA'da, yılbaşı öncesi, 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 bin 735 litre etil alkol, 2 bin 702 alkol aroması, 350 sahte bandrol ele geçirilirken; gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi, kaçak ve sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek için yürütülen çalışmalarda, kaçak ve sahte alkol ticareti yapan şebekeyi tespit etti. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçti. 22 adrese, önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonlarda U.K., B.A., B.E., M.S., S.K., G.U., E.C., R.A. ve İ.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bin 735 litre etil alkol, 2 bin 702 adet alkol aroması, 350 adet sahte bandrol, 320 adet alkol kapşonu, 245 bidon kapağı, 820 etiket, 35 boş şişe, 8 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 1 su pompası, 4 oksijen tüpü, 3 adet karbon filtre, 1 akü ve kablosu, 1 adet 300 litrelik boş tank, 1 pompalı tüfek ve 17 adet kartuş ele geçirildi. Şüphelilerden R.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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