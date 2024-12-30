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        Keles'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        BURSA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından ormana kurulan fotokapanla yaban tavşanı, çakal ve ayı görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:05
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        Keles'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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        BURSA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından ormana kurulan fotokapanla yaban tavşanı, çakal ve ayı görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Ormana kurulan bir fotokapana yaban hayatından hayvanlar yakalandı. Görüntülerde; dağlık alanda yem arayan ayı, fotokapanlara doğru bakan yaban tavşanı ve bölgedeki çakal ve yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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