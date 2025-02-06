Melike öğretmen ilk görev yeri olan ilkokulunda, sınıf öğretmeniyle meslektaş oldu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde rehberlik öğretmeni olarak ilkokulunda göreve başlayan Melike Aydın (26), ilkokul öğretmeni Sebahattin Kaya (63) ile de aynı okulda meslektaş oldu. Kaya’nın ders verdiği öğrencilerin öğretmeni olan Aydın, “Sebahattin Hocam benim yolumu aydınlatan çok önemli bir meşaleydi. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Ben de şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum” dedi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Melike Aydın, ilkokul eğitimini 2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda tamamladı. Liseyi Naire Çikayeva Lisesi’nde okuyan Aydın, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, ocak ayında ilk görev yeri olan, ilkokul eğitimini tamamladığı Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’na Rehberlik Öğretmeni olarak atandı. Aydın, bir zamanlar kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermeye başlarken, 37 yıldır öğretmenlik yapan, şu anda 7’nci sınıf öğrencisi olan kardeşi ile makine mühendisi ve kaymakam olan 2 kuzenini de okutan, ilkokul öğretmeni Sebahattin Kaya ile yine aynı okulda meslektaş oldu.

‘BENİM İÇİN ROL MODELDİ’

Meslek seçiminde rol modeli olan ilkokul öğretmeniyle, 15 yıl sonra aynı okulda meslektaş olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Melike Aydın, “İlkokulu 2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda tamamladım. Bu süreçte büyük emekleri olan sınıf öğretmenim Sebahattin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak başladığım bu okulda, 15 yıl aradan sonra, öğretmen olarak tekrar göreve başlamak nasip oldu. Haberlerde bu tarz içeriklere rastladığımda, insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordum. Şu an bu şansa sahip olanlardan biri benim. Buralara gelmemde büyük emekleri olan Sebahattin Kaya hocamla birlikte çalışıyor olmak da ayrıca benim için çok gurur verici. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Açıkçası Sebahattin hocam benim yolumu aydınlatan, çok önemli bir meşaleydi. Benim de örnek aldığım en önemli şey, çocukların yolunu aydınlatmaktan geçecek. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Ben de şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİMİ KARŞIMDA ÖĞRETMEN OLARAK GÖRMEK GURUR KAYNAĞI’