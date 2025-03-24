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        Cezaevi firarisi 2 hükümlü takside uyuşturucu madde ile yakalandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde, cezaevi firarisi 2 hükümlü, rutin denetimler sırasında takside yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:30
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        Cezaevi firarisi 2 hükümlü takside uyuşturucu madde ile yakalandı
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        BURSA’nın İznik ilçesinde, cezaevi firarisi 2 hükümlü, rutin denetimler sırasında takside yakalandı. Üst aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilen firari hükümlüler tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri ile trafik ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri denetimlerde, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri mevkisinde, şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari hükümlülerin üst aramasında, 4 gram sentetik kannaboid ile 15,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, gece bekçilerinin son 1 haftada yaptıkları devriyelerde, toplam 25 gram sentetik kannaboid uyuşturucu maddesi ele geçirdiği belirtildi.

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