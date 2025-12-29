Bursa'da devlet koruması altındaki çocuklar tiyatro oyunu sahneledi

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle devlet korumasındaki çocuklar tiyatro oyunu oynadı.

Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi kapsamında hazırlanan "Bir Eski Zaman Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, programda yaptığı konuşmada 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu vizyonun temel amacının aile kurumunu risklere karşı korumak, dinamik nüfus yapısını muhafaza etmek ve sosyal refahı en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydeden Uysal, "Bizler biliyoruz ki aile sadece kan bağıyla değil, sevgi ve aidiyet bağıyla da inşa edilir. Devletimizin şefkat çatısı altında, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler, çocuklarımıza sadece birer barınma imkanı değil, bir aile sıcaklığı ve özgüven dolu bir gelecek sunmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğiyle hazırlanan "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar" projesiyle çocukların hayatının, tiyatroyla şekilleneceğini ifade etti. "Bir Eski Zaman Hikayesi" adlı oyun hakkında bilgi veren Uysal, şunları kaydetti: "Erzurum'da yakılan bir meşalenin, Türkiye'nin 13 değişik bölge tiyatrosuna yayılan ışığının bir parçasıdır. Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar projesiyle evlatlarımızın özgüvenlerini geliştirmelerini, sanatın evrensel diliyle kendilerini ifade etmelerini, toplumsal hayata aktif ve üretken bireyler olarak katılmalarını hedefliyoruz. Sevgili çocuklar, sizler bugün bu sahneye azmin, yeteneğin ve bir ailenin parçası olmanın ne demek olduğunu bizlere yeniden hatırlatacaksınız. Sizler bizim parlayan yıldızlarımızsınız ve biz her zaman sizin en büyük destekçiniz olacağız." Başta Bursa Valiliği olmak üzere projenin hayata geçirilmesinde destek olan herkese teşekkür eden Uysal, aile bağlarının her geçen gün daha da güçlendiği, çocukların sanatla ve sevgiyle büyüdüğü bir gelecek temennisiyle sözlerini tamamladı.