1923 Mustafakemalpaşa Spor- Efeler 09 SFK:0-0
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Erdem Demirtaş,Göker Erel, Ogün Keleş1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk( Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Erdem Demirtaş,Göker Erel, Ogün Keleş
1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk( Dk. 69 Azat Çakır), Yusuf Ali Çakır, Muhammet Aran(Dk. 69 İbrahim Aran), Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk. 63 Ömer Faruk Yücel ), Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Erdal Kaya(Dk. 56 Erkan Şentürk), Muhammed Emin Bektaş, Talha Yünküş
EFELER 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Mustafa Kocabaş,Hasan Berat Kayalı,Sabutay Alper Bayülken,Emre Yıldırım,Furkan Tuşik (Dk. 52 Görkberk Efe),Hakan Can Durdu (90+2 Ufuk Er), Cengizhan Şen (Dk. 46 Muhammet Said Özvardar), Burak Göksel (Dk. 69 Murat Sevimler ) Abdullah Soğucak, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 69 Yiğithan Turhan)
SARI KARTLAR: Muhammet Aran, Yusuf Ali Çakır, Azat Çakar, Erdal Kaya (1923 Mustafakemalpaşa Spor), Sabutay Alper Bayülken,Furkan Tuşik, Gökberk Efe (Efeler 09 SFK)
3'üncü Lig 26'ncı hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşa Spor evinde konuk ettiği Efeler SFK ile 0-0 berabere kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.