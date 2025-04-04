Rumların inşa ettiği 150 yıllık yalının ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkıyor

BURSA'nın Mudanya ilçesinde restore edilen 150 yıllık tarihi Rum yalısı, 14 yıldır Rum lokantası ve anı evi olarak hizmet veriyor. Deniz kıyısında bulunan yapıda, Rum müzikleri ve folklorik melodilerin eşlik ettiği atmosferde, Rum ve Ege mutfağının lezzetleri de sunuluyor.

Mudanya ilçesinde 1875 yılında Rumlar tarafından inşa edilen tarihi yalı, 150 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Farklı milletlerden aileler tarafından yıllar boyunca kullanılan yapı, Mudanyalı işletmeci Ercan Samast tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. Yalı, tarihi anı evi olarak misafirlerini ağırlıyor. Deniz kıyısında bulunan yapıda, Rum müzikleri ve folklorik melodilerin eşlik ettiği atmosferde, Rum ve Ege mutfağının lezzetleri de sunuluyor. Her köşede dönemi yansıtan eşyalar ve tarihi fotoğraflar ile ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptıran yapı, mübadelenin izlerini taşıyor.

400 PARÇA DÖNEMSEL EŞYA VE OBJE

Mübadil ailelerin ve Yunanistan'dan gelen Rumların uğrak yeri haline gelen yapının sahibi olan koleksiyoner Ercan Samast, 14 yıllık restorasyon sürecinde tarihi yalıda bulunan yaklaşık 400 parça dönemsel eşya ve mübadillerin izlerini taşıyan objeyi tek tek topladığını söyledi. Yapıyı orijinaline sadık kalarak, günümüze uyarladıklarını söyleyen Samast, "Mudanya'da 150 yıllık Rum yalısını 14 yıl evvel orijinaline sadık kalarak restore edip, lokantaya çevirdik. Rum müzikleri eşliğinde, Ege ve Rum mutfağı olarak hizmet veriyoruz" dedi.