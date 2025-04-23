İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi
MARMARA Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.
MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve Yalova'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Deprem, korku ve paniğe neden olurken birçok kişi ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanda bekledi.
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