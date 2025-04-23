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        İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi

        MARMARA Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:25
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi
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        MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve Yalova'da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Deprem, korku ve paniğe neden olurken birçok kişi ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanda bekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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