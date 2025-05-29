TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 94-80

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Alex Perez oldu.

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