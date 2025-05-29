TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 94-80
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga AkkuşoğluTOFAŞ: Perez 21, Berk Demir 16, Trifunovic 14, Reed 13, Pasecniks 13, Bankston 6, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 3, Özgür Cengiz 3BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kenan Sipahi 17, Ponitka 12, Cavanaugh 9, Furkan Korkmaz 8, Şehmus Hazer 7, Simonovic 7, Smith 5, Bouteille 5, Odiase 4, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 21'İNCİ PERİYOT: 30-22DEVRE: 53-393'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Perez 21, Berk Demir 16, Trifunovic 14, Reed 13, Pasecniks 13, Bankston 6, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 3, Özgür Cengiz 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kenan Sipahi 17, Ponitka 12, Cavanaugh 9, Furkan Korkmaz 8, Şehmus Hazer 7, Simonovic 7, Smith 5, Bouteille 5, Odiase 4, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 2
1'İNCİ PERİYOT: 30-22
DEVRE: 53-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Alex Perez oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.