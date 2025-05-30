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        Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fuat Akdemir (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 04:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 04:45
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        Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fuat Akdemir (44), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi-İznik Kuzey Kara Yolu, Yeniköy mevkinde meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Serdar Büyü'nün kullandığı 10 TR 584 plakalı TIR, karşı yönden gelen Fuat Akdemir yönetimindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyen TIR, yoldan çıkıp zeytin bahçesindeki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Fuat Akdemir'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken TIR şoförü Serdar Büyü, hafif yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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