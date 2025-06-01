Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki grup arasında bıçaklı- sopalı kavga:4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1'i bıçakla, 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 08:04 Güncelleme: 01.06.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki grup arasında bıçaklı- sopalı kavga:4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1'i bıçakla, 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A. ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner A., bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ise darp edildi. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan Soner A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        Baltayla öldürülen Mustafa, toprağa verildi (2)
        Baltayla öldürülen Mustafa, toprağa verildi (2)
        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
        Bursa'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı
        Tirilye'de "Zeytin Çiçeği Festivali" başladı
        Tirilye'de "Zeytin Çiçeği Festivali" başladı