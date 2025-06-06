Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaçan keçiyi motosikletle yakalayıp omuzlarında pazara getirdiler

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kurban pazarından kaçan keçi, motosikletli iki kişi tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçan keçiyi motosikletle yakalayıp omuzlarında pazara getirdiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kurban pazarından kaçan keçi, motosikletli iki kişi tarafından yakalandı. Sürücünün arkasındaki kişinin omzuna aldığı keçi, motosikletle pazara getirilerek sahibine teslim edildi.

        Orhangazi ilçesindeki hayvan pazarında küçükbaş hayvanların satıldığı alana getirilen keçi, sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Keçisini yakalayamayan sahibi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada pazarda bulunan Halil İbrahim Altın ve Hüseyin Asa, motosiklete binip, kaçan keçinin peşine düştü. Kısa süre sonra keçi yakalanırken, Hüseyin Asa, hayvanı omzuna alarak Altın'ın kullandığı motosikletle birlikte pazara geri döndü. Keçiyle selfie çeken iki arkadaşa hayvanın sahibi teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı