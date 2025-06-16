Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey-Bayramdere yolunda meydana geldi. A.K. (47) yönetimindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Batuhan Kaya'nın kullandığı 16 BKP 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Kaya, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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