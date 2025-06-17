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        Kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle 4 araca çarptı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:25
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        Kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle 4 araca çarptı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren İ.Y.'nin (91) kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne 16 CBT 11 plakalı otomobiliyle ilerleyen İ.Y., aniden rahatsızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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