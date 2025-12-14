Habertürk
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kahraman Türk ordusu PKK'ya karşı ve diğer terör örgütlerine karşı mutlak bir zafer kazanmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:59
        Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen BBP Bursa Olağan İl Kongresi'nde, Bursa'nın il merkezinin yanı sıra ilçeleriyle de ünlü olduğunu söyledi.

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretine değinen Destici, İznik'in Hristiyan dünyası için önemli olduğunu vurguladı.

        Destici, bu ülkede yaşayan herkesi büyük Türk milletinin bir parçası olarak adlandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Buna itiraz edenler var. Buna itiraz edenlerin gerekçelerine baktığımızda bunların tamamen ayrılıkçı bir niyet beslediklerini görmekteyiz. Evet biz 'Türk milleti hepimizin ortak ismidir. Anayasamızda da bu açıkça yazılmıştır' derken kimsenin etnik kökenini inkar etmiyoruz. Herkesin etnik kökenine de saygı duyuyoruz ama siyasi olarak ve kültürel olarak her milletin nasılsa ortak bir ismi varsa devletinin bir ismi varsa evet Türkiye'de yaşayan ve hangi etnik kökene mensup olursa olsun Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez, Arnavut, Boşnak, muhacir, bunların hepsinin ortak adı Türk milletidir ve devletimizin adı da Türkiye Cumhuriyeti'dir."

        KKTC'nin yanında durmaya sonuna kadar devam edeceklerini anlatan Destici, "Biz sadece Kıbrıs'a sahip çıkmadık. Biz sadece Kerkük'teki Türkmenlere sahip çıkmadık. Unutanlara hatırlatırız. Saddam, Irak'ın kuzeyindeki bütün Kürtleri kimyasal silahla yok etmeye kalktığında, imha etmeye kalktığında onlara yine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olmuştur. Kimse nankörlük yapmasın. Evet Türkiye ve Türkler biz her zaman mazlumun yanında durduk. Mazlumun kimliğine, ırkına, cinsine, mezhebine, inancına bakmadık. Zalimin de karşısında olduk." ifadesini kullandı.

        Destici, genç istihdamının artırılması ve evliliklerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, evlenecek gençlere yerel yönetimler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca destek verilmesi gerektiğini söyledi.

        Terörle mücadeleye değinen Destici, "Silahlı terör örgütünü bu devlet bitirdi. Bu ordu bitirdi. Bu millet bitirdi. Onun için biz bütün bu tecrübeler ışığında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki terörle müzakere edilerek terör bitmez. Mücadeleyle bitirir ve biz bunu bitirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kahraman Türk ordusu PKK'ya karşı ve diğer terör örgütlerine karşı mutlak bir zafer kazanmıştır." diye konuştu.

        Destici, asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Biz 'asgari ücret yüzde 50 artırılsın' derken diğerlerinin popülist bir düşünceyle yer değiştirme arasında söylemiyorum. Çünkü hükümet bizim zaten. Ben temellendirerek söylüyorum. Bu da vergi felsefeci olmamın bir artısıdır. Gerekçelendiriyorum, temellendiriyorum. Nedir? 2024 yılı enflasyonu kaç çıktı? Yüzde 50. Asgari ücretliye kaç verildi? Yüzde 30 veriyor. Yani 2025'in başında yüzde 30 veriyor. Yani yüzde 20'si kesiliyor. Bu 2025 yılı enflasyon kaç çıktı. Yüzde 30 çıktı, 20 de geçmişten alacağı var asgari ücretlinin, yüzde 50. Yani 33 bin 52 lira. Tam kuruşu kuruşuna. Asgari ücret ancak bu şekilde olursa işte o zaman asgari ücretlimiz hakkını bir nebze de olsa almış olur."

        Konuşmaların ardından yapılan kongrede Oğuz Han, yeniden il başkanlığına getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

