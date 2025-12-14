Habertürk
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 143 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:08
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 143 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

