Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 143 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
