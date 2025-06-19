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        Bursa'da, otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:20
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        Bursa'da, otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Y. (38), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Eyüp Y. yönetimindeki 16 AUA 508 plakalı motosiklet, Aşkın Sokaktan çıkan Muhammed Efe U. (18) yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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