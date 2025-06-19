Bursa'da, otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Eyüp Y. yönetimindeki 16 AUA 508 plakalı motosiklet, Aşkın Sokaktan çıkan Muhammed Efe U. (18) yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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