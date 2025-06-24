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        Bursa'da orman yangını

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:50
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        Bursa'da orman yangını
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        BURSA’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Yenişehir ilçesi Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 89 personel ile 3 helikopter, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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