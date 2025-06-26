Köpeğini gezdiren kadına, sokak köpekleri saldırdı; o anlar kamerada

Olay, 24 Haziran'da saat 07.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Terrier cinsi köpeğiyle birlikte gezmeye çıkan Eser Erdem, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan Erdem, olayı gören vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Eser Erdem, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Köpeği ise tedavisi için veterinere götürüldü.

BURSA'daköpeğini gezmeye çıkaran Eser Erdem (28), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda Erdem ile köpeği yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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