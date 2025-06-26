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        Köpeğini gezdiren kadına, sokak köpekleri saldırdı; o anlar kamerada

        BURSA'daköpeğini gezmeye çıkaran Eser Erdem (28), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:04
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        Köpeğini gezdiren kadına, sokak köpekleri saldırdı; o anlar kamerada
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        BURSA'daköpeğini gezmeye çıkaran Eser Erdem (28), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda Erdem ile köpeği yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 24 Haziran'da saat 07.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Terrier cinsi köpeğiyle birlikte gezmeye çıkan Eser Erdem, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan Erdem, olayı gören vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Eser Erdem, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Köpeği ise tedavisi için veterinere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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