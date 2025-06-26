Kayıp 2 çocuk babası için barajda arama çalışması başlatıldı (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Ramiz Göktaş (61) için Boğazköy Barajı'nda dalgıç polisler tarafından 6 saat boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 2 çocuk babası Göktaş’ı arama çalışmaları, baraj çevresinde AFAD, İNDAK ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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