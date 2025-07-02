Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ile Yalova ve İstanbul'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.91 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Kent merkezi ile Orhangazi, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe yol açarken, vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaklaşık 1 saat arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştı.