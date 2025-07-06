Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü

Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında başladı. Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ceviz bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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