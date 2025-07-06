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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz ağaçlarının da bulunduğu ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:56 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:00
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz ağaçlarının da bulunduğu ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında başladı. Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ceviz bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında 20 dönüm alandaki ceviz ve orman ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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