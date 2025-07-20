Cipe çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar O. (60), Ali Y.’nin (18) kullandığı 16 BDR 650 plakalı cipe yandan çarptı. Devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler yaralının başının altına yastık koyarak ambulansın gelişini bekledi. Yaşar O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar O.’nun sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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