Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çaya düşen 1,5 yaşındaki bebeği, parktaki güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

        BURSA'da parktan geçen Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki bebek, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaya düşen 1,5 yaşındaki bebeği, parktaki güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da parktan geçen Nilüfer Çayı’na düşen 1,5 yaşındaki bebek, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin güvenlik personeli Furkan Mercan’ı görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı’nda meydana geldi. Parktaki bir ağacın gölgesinde oturan ailenin 1,5 yaşındaki bebeği çimlerin üzerinde koşup oynarken, bir anda dengesini kaybederek, parktan geçen Nilüfer Çayı’na düştü. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeli Furkan Mercan, elini uzatıp bebeği yakalamak istedi fakat ulaşamadı. Mercan tereddüt etmeden suya girip bebeği çıkararak, kıyıda kendisini bekleyen ailesine teslim etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

        BOZBEY’DEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE TEBRİK ZİYARETİ

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey, güvenlik personelini görev yerinde ziyaret ederek tebrik etti. Furkan Mercan’ı cesaretinden ve özverisinden dolayı kutlayan Bozbey, “Dün Hüdavendigar Kent Parkı’nda 1,5 yaşındaki bir evladımızın suya düşmesi, hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Olay anında görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirerek, çocuğumuzu kurtaran güvenlik görevlimiz Furkan Mercan’a yürekten teşekkür ediyorum. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması adına, hem vatandaşlarımızdan hem de personelimizden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli Furkan Mercan ise “O an düşünmeden hareket ettim. Çocuğu sudan çıkarınca çok rahatladım. Böyle bir şey yaşamak hem çok zor hem de çok anlamlı. Başkanımızın desteği beni ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem

        Benzer Haberler

        Orhaneli'nde Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı
        Orhaneli'nde Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı
        12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
        12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
        Bursa'daki bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
        Bursa'daki bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
        Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurt...
        Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurt...
        Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenle...
        Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenle...
        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti