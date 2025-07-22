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        Özel halk otobüsü şoförü, araçta düşürülen cüzdanı sahibine ulaştırdı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Kadir Yüzlek, aracında düşürülen içinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:05
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        Özel halk otobüsü şoförü, araçta düşürülen cüzdanı sahibine ulaştırdı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Kadir Yüzlek, aracında düşürülen içinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Mesudiye Mahallesi'ndeki seferini tamamlayan 16 M 06127 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Kadir Yüzlek, araçta yaptığı rutin kontrolde, koltukların birinde, içinde 6 bin TL olan cüzdan buldu. Yüzlek, cüzdanı İNULAŞ A.Ş. yetkililerine teslim etti. Cüzdanını kaybettiğini fark edip, otobüs hattının güzergahındaki durakları tek tek gezen yolcu ise son olarak başvurduğu İNULAŞ A.Ş. merkezine başvurdu. Yolcu, burada cüzdanını teslim aldı. İNULAŞ yetkililerine teşekkür eden yolcu, “Otobüs şoförlerinin hepsi dürüst insanlar. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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