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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (6)

        712ARAÇ VE BİN 496 PERSONELLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORBursa'nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:25
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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (6)
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        712ARAÇ VE BİN 496 PERSONELLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor. Havadan müdahale kapsamında ise gün batımına kadar 5 uçak ve 30 helikopter çalışmalara destek verdi. Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        AYŞEGÜL YILDIZ ÇALIŞMALARA SAHADAN DESTEK VERDİ

        Bursa’da başlayarak geniş bir alana yayılan orman yangınlarının ilk anlarından itibaren sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına destek veren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, sahada yangın söndürme çalışmalarına destek olurken görüntülendi. Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde görülen Yıldız’ın elindeki su bidonuyla alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışmalarına yardımcı olduğu görüldü.

        PATLAK LASTİKLE YARDIMA GİTTİ

        Bölge halkı ve çevredeki çiftçilerin de destek verdiği Harmancık orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile gelen bir çiftçi, römorkunun sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen, ilerleyişini sürdürüp alevlere doğru traktörünü sürmeye devam etti. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yiğithan HÜYÜK- Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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