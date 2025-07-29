Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (3)
SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye giden özel bir şirkete ait su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in, kazadan önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.
SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye giden özel bir şirkete ait su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in, kazadan önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yangın bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in başkana muz ile ayran ikram ettiği öğrenildi. Kısa süreliğine görüntüye giren iki gönüllünün muz yedikleri anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.