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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (5)

        BELEDİYEHOPARLÖRÜNDEN ÇAĞRIOrhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:35
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        Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (5)
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        BELEDİYEHOPARLÖRÜNDEN ÇAĞRI

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi’nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Anonsla birlikte ilçede yaşayanlar araçlarıyla birlikte bölgeye hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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