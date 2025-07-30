Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (5)

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi’nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Anonsla birlikte ilçede yaşayanlar araçlarıyla birlikte bölgeye hareket etti.

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