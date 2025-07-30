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        Kullandığı motosikletle otobüsle refüjün arasında sıkışmaktan ani fren yaparak kurtuldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:30
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        Kullandığı motosikletle otobüsle refüjün arasında sıkışmaktan ani fren yaparak kurtuldu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mehmet C., kullandığı motosikletle geçmek istediği özel halk otobüsü ile refüj arasına sıkışmaktan son anda ani fren ve manevra yaparak kurtuldu. Olay sonrası otobüs şoförü ile Mehmet C. arasından gerginlik yaşanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Mehmet C., kullandığı motosikletle özel halk otobüsünü geçmek için şerit değiştirdi. Bu sırada otobüs şoförü de sinyal verip aracıyla sol şeride geçince Mehmet C., fren ve manevra yaparak kullandığı motosikletle otobüs ve refüjün arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

        Şoför, otobüsü yol kenarına çekip araçtan inerek, Mehmet C.’nin, üzerine yürüdü. Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otobüste bulunan yolcular araya girerek, şoförü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar, Mehmet C.’nin kask kamerasına yansıdı.

        Polis ekipleri olayla soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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