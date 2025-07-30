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        Patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıyan çiftçiye hediye edilen tanker sayısı 3 oldu

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:53
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        Patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıyan çiftçiye hediye edilen tanker sayısı 3 oldu
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

        Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine, doğup büyüdüğü bölgedeki yeşilliğin yok olmaması için yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

        Doğru, patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam ettiği anların sosyal medyada izlenmesinin ardından kendisine 3 tanker hediye edildiğini dile getirerek, "İstanbul'dan Ünal Turan Bey, Balıkesir'den Şen Römork ve bir de Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey. Ben de yangında kullanılmak üzere 2 tanesini köye bağışladım, 1 tanesi bende kaldı." diye konuştu.

        Muhtarlığa bağışladığı tankerlerden birinin tam teşekküllü, birinin su taşıma amaçlı olduğunu ifade eden Doğru, bunların anahtarını muhtara teslim ettiğini belirtti.

        Doğru, Orman Genel Müdürlüğünün hediyesi dışındaki tankerlerin kendisinin haberi olmadan mahalleye getirildiğini aktararak, "Bana haber verseler ben, kabul etmezdim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun, bir kere değil, bin kere razı olsun. Yüzlerce kişi arıyor, 'Para göndereyim.' diyor, IBAN istiyor. Ben asla kabul etmiyorum. Para için yapmadım bunu, canı gönülden yaptım." ifadesini kullandı.

        Bir kez olsa yine aynı şeyi yapacağını dile getiren Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir daha olsa yine yaparım. İsterse traktör gitsin, hiç umurumda değil. Çünkü o traktörü ben yerine getiririm ama oradaki bir ağaç, karınca, böcek, kuş bir daha gelmeyecek. Onlar yandı, çığlık attı. İçim yandı. O gün teker patladıktan sonra çıkma bir teker buldum, taktım traktörüme. Yangının arka tarafından, Karagözler, Bayramlar mahallelerinden dolaştım. Yangını biraz uzaktan seyrettim. O hayvanların çığlıklarını duydum orada ve o gece uyku uyumadım. Bugün olsa, yarın olsa Allah bir daha vermesin ama yine giderim."

        Doğru, mahalleli olarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için organize olduklarını vurgulayarak, "Mahalleden gündüz benim yaşımdaki insanlar, su götürüyordu. Yaklaşık 30, 40, 50, bazen 100 tankere kadar çıkıyordu. Geceleri de Bursa'dan çocuklarımızı çağırıyorduk. Onlara teslim ediyorduk. Benim amca oğlu getiriyordu minibüsüyle, gece işleri bittikten sonra götürüyordu. Sabah da işlerine gidiyordu çocuklarımız. Allah birlik, beraberliğimizi bozmasın. Herkes, birlik beraberlik içinde olsun." diye konuştu.

        Sulama göleti talep eden Doğru, "Bir tankeri 35 dakikada dolduruyoruz. Bir gölet olsa bir anda 40 tanker doldururuz. Bursa'dan itfaiye gelinceye kadar biz, o yangını söndürürüz. Bu dayanışmayla, bu güçle, bu hırsla biz, onu yaparız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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