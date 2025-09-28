Bursaspor-Isparta 32 Spor Kulübü: 0-1

Bursaspor ile Isparta 32 arasında oynanan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup maçında Bursaspor tribünlerinde taraftarlar yine takımını yalnız bırakmadı. 40 bini aşkın seyircinin izlediği maçta tribünlerde renkli görüntüler de yaşandı. Yediden yetmişe binlerce taraftarın geldiği stadyumda bir babanın annesinin kucağındaki bebeği mama ile beslediği anlar objektiflere yansıdı.

