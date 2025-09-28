Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi

        Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Park'ta düzenlenen festivalde 3 gün boyunca atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler gerçekleştirildi. Katılımcılar burada Bursa'ya ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

        Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa'nın yöresel ürünlerini modern bir şekilde yorumlayarak farklı tabaklar hazırladı. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan'dan gelen ekipler, kendi ülkelerine ait lezzetleri tanıtırken aynı zamanda Bursa mutfağını da yakında gördü.

        Festivalin son gününde ise tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri yapıldı. Ayrıca katılımcılar, Atay ve Nesrin, Bedevi ve Arkadaşları konserleriyle keyifli anlar yaşarken, Bursaspor- Isparta 32 maçını da alana kurulan dev ekrandan takip etti.

        Festival alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yarışma alanında Araz Aknam, Serap Doğru ve Emrah Taş’ın "Çardak Kebabı" atölyesine konuk oldu. Ardından şeflerin yardımıyla Bursa'nın en özel lezzetlerinden olan tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

        Açıklamada, festival alanında yaptığı konuşmaya yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, organizasyonda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

        Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ülke sınırlarını aşarak, dünyada yer edinen bir düzeye geldiğini ve 3 gün boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirten Bozbey, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sene daha iyisini yapmak için festivalin hemen ardından harekete geçeceğiz. Yurt dışında bizlerin mutfağını tanımak isteyen daha fazla şefi davet edeceğiz. Yerli şeflerimizle çalışarak Bursa'nın gastronomisini daha yukarıya taşıyacağız. Bursa, gastronomi turizminden de pay alan kentlerden biri olacaktır. Önümüzdeki yıl gastronomi festivaline dünyanın çeşitli yerlerinden turist bekliyoruz. Birçok ülkede reklam çalışması yaparak duyuracağız. Gelen misafirler, oluşturacağımız gastronomi rotasıyla Bursa'nın ürünlerini tadabilecekler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        DEM Parti İstanbul Milletvekili Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsi...
        DEM Parti İstanbul Milletvekili Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsi...
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı; 3 yaralı
        Hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı; 3 yaralı
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı