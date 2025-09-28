Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Park'ta düzenlenen festivalde 3 gün boyunca atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler gerçekleştirildi. Katılımcılar burada Bursa'ya ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa'nın yöresel ürünlerini modern bir şekilde yorumlayarak farklı tabaklar hazırladı. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan'dan gelen ekipler, kendi ülkelerine ait lezzetleri tanıtırken aynı zamanda Bursa mutfağını da yakında gördü.

Festivalin son gününde ise tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri yapıldı. Ayrıca katılımcılar, Atay ve Nesrin, Bedevi ve Arkadaşları konserleriyle keyifli anlar yaşarken, Bursaspor- Isparta 32 maçını da alana kurulan dev ekrandan takip etti.