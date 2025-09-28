Habertürk
        Bursa Haberleri

        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı

        Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:21
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Şampiyonada triatletler, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan parkuru tamamladı. 13 ile 70 yaş arasındaki 329 sporcu, elit, genç ve yaş grupları kategorilerinde mücadele etti.

        Mudanya'nın doğal ve tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, sporcular ve sporseverler heyecan dolu anlar yaşadı.

        Elit kadınlar kategorisinde 1 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türkiye'den Sinem Francisca birinciliği elde ederken, elit erkeklerde 56 dakika 22 saniyelik süresiyle Romanya'dan Carol Popa şampiyon oldu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile ilçe protokolü tarafından verildi.

        Geçen yıl Türkiye Kupası Finallerine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yıl da Balkan Şampiyonası'nı düzenlemekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hem Mudanya'nın tanıtımı hem de bu sporun yayılması açısından değerli bir etkinlik. Mütareke'nin kenti Mudanya'dan tüm dünyaya sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu tür müsabakaların daha iyilerini yapmak için istekliyiz. Herkesi spor yapmaya ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyorum. Organizasyona emek veren gönüllülere, federasyon temsilcilerine, çalışma arkadaşlarıma ve sporsever Mudanyalılara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

