        Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 28.09.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:12
        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı.

        Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

        Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20), yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kılıçarslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fırat D. ve Samet S.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

