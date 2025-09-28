DEM Parti İstanbul Milletvekili Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir davet salonunda düzenlenen programda konuşan Fırat, el ele verecek ve birbirinin derdine merhem olabilecek bir süreci yaşamayı umut ettiklerini söyledi.
Fırat, "Şu an bu ülkede dün, bugün, yarın neler yaşayacağımızı, neler yaşatabileceğimizi el ele vererek, birbirimizin elini tutarak yaratmamız lazım." dedi.
DEM Parti Parti Meclisi Üyesi Resul Baykara, DEM Parti Bursa İl Başkanı Abide Ok'un da konuşma yaptığı toplantıya sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.