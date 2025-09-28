Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        DEM Parti İstanbul Milletvekili Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

        TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:01
        DEM Parti İstanbul Milletvekili Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
        TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Bir davet salonunda düzenlenen programda konuşan Fırat, el ele verecek ve birbirinin derdine merhem olabilecek bir süreci yaşamayı umut ettiklerini söyledi.

        Fırat, "Şu an bu ülkede dün, bugün, yarın neler yaşayacağımızı, neler yaşatabileceğimizi el ele vererek, birbirimizin elini tutarak yaratmamız lazım." dedi.

        DEM Parti Parti Meclisi Üyesi Resul Baykara, DEM Parti Bursa İl Başkanı Abide Ok'un da konuşma yaptığı toplantıya sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

