        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)

        10ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:00
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        10ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi yolunda, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, Fırat D. ve Samet S. yaralandı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan’ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

