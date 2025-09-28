Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada Veysel M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:16 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:20
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        BURSA’nın İnegöl ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada Veysel M. (26), bıçakla ağır yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Veysel M.’ye tanımadığı kişiler laf attı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel M., şüpheli bir kişi tarafından bıçakla bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan Veysel M., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

