Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada Veysel M.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada Veysel M. (26), bıçakla ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Veysel M.’ye tanımadığı kişiler laf attı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel M., şüpheli bir kişi tarafından bıçakla bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan Veysel M., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
