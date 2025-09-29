Başında vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA’da başından vurulan Özay Aslin (30), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde çıkan tartışmada Kenan B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Özay Aslin, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Kenan B. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslin, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A.’yı (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde Özay Aslin ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Özay Aslin ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde olaydan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.