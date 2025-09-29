Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Başında vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        BURSA'da başından vurulan Özay Aslin (30), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:56 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başında vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da başından vurulan Özay Aslin (30), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 23 Eylül saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde çıkan tartışmada Kenan B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Özay Aslin, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Kenan B. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslin, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A.’yı (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde Özay Aslin ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Özay Aslin ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde olaydan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
        Bursa'da yol kenarında ölü bulundu
        Bursa'da yol kenarında ölü bulundu
        Bursa'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        'Gelin alma'da av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtılar
        'Gelin alma'da av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtılar
        Kamyonetin çarptığı servis minibüsü yayaların üzerine savruldu; kaza kamera...
        Kamyonetin çarptığı servis minibüsü yayaların üzerine savruldu; kaza kamera...
        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldı...
        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldı...