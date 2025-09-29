Kamyonetin çarptığı servis minibüsü yayaların üzerine savruldu; kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı. Kontrolün kaybolduğu servis minibüsü kaldırımda bekleyen yayaların üzerine yöneldi. Sürücünün son andaki manevrası ile olası facia önlenirken, yayaların panik yaşadığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA’da kamyonetin çarptığı servis minibüsü yol kenarında bekleyen yayaların üzerine savruldu. Sürücünün manevrası ile olası facianın önüne geçilirken, kaza ve yayaların kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.