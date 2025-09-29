Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Yol kenarında bekleyen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu; o anlar kamerada

        BURSA'da Mert K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:05
        Yol kenarında bekleyen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu; o anlar kamerada
        BURSA'da Mert K., yol kenarında gördüğü husumetlisi Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki bir tekel bayinin önünde bekleyen Orhan Erdem'in yanına husumetlisi olduğu iddia edilen Mert K., elinde pompalı tüfekle geldi. Mert K., kısa süre konuştuğu Erdem'e pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Erdem’in bacaklarına isabet etti. Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Erdem, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

