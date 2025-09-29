Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

