Bursa'da havaya açtığı ateşle çocuğu yaralayan sanığın 7,5 yıl hapsi isteniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki havaya açtığı ateşle parkta oynayan bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın 7,5 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 14 Eylül'de 6 yaşındaki İsmail K'nin parkta oynarken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.



Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinde Merhum Halil Satık parkında oynayan İsmail K'nin, annesi Dilfuza K'nin yanına gelerek "Anne acıyor" diyerek kalçasını gösterdiği, müştekinin mağduru kontrol ettiğinde kalçasında kanama olduğunu gördüğü vurgulandı.



Yapılan araştırma neticesinde mağdurun yaralanmasına sebep olan silahla ateş eden şahsın Evrin K, olduğunun tespit edildiği belirtildi.



İddianamede beyanlarına yer verilen Evrin K, minibüs şoförlüğü ile hayvancılık işi yaptığını ve silahının olduğunu anlattı.



İsmetiye Mahallesi'nde geçen yıl 13 Eylül'de düğün olduğunu belirten sanığın, iddianameye giren ifadelerinde şunlar kaydedildi:



"Boş arazide olan eğlencede havaya bir şarjör, yaklaşık 15 kez ateş ettim. Benim dışında ateş eden olmadı, daha sonra dağılarak herkes evine gitti. 15 Eylül günü sosyal medyada bir parkta bir çocuğun yorgun mermiden dolayı vurulduğunu gördüm. 16 Ekim'de aracımı yıkamaya gittim. Bu sırada polisler geldi, kimliğimi verdim. Silahımı sorduklarında evde olduğunu söyledim. Daha sonra silahı rızam ile teslim ettim. Çocuğun yaralandığı saatlerde evde maç izledim. O gün silahla ateş etmedim. İkametim parka 2 kilometre mesafede. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum."



İddianamede, yapılan soruşturma neticesinde uzmanlık raporunda mağdurdan çıkan merminin şüpheliye silahtan ateşlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.



Cumhuriyet savcısı sanığın, "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

