        Türk tekstil firmaları, The London Textile Fair'da ürünlerini tanıttı

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "The London Textile Fair"e katılan Türk firmaları, ürünlerini sergiledi.

        Giriş: 15.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:25
        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "The London Textile Fair"e katılan Türk firmaları, ürünlerini sergiledi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Giysilik Kumaş Ur-Ge Projesi kapsamında, BTSO üyesi firmalar, Avrupa'nın prestijli tekstil organizasyonlarından "The London Textile Fair"e stantlı katılım sağladı.

        Sektör temsilcileri, fuarda yeni pazarlara açılmak ve dış ticaret hacmini artırmak amacıyla uluslararası alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi, yeni ticari işbirliklerinin temelini attı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, ihracatın ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu aktardı.

        The London Textile Fair gibi prestijli organizasyonların üyelerin uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurmasını sağladığını ve ihracat vizyonlarını güçlendirdiğini aktaran Kuş, "Zorlu bir süreçten geçen tekstil sektörünü yeni pazarlara taşımayı, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara ulaştırmayı sürdüreceğiz. Katma değerli üretimle Bursa'nın üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini dünya pazarlarıyla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Fuara katılan Bilal Gürsoy da 43 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İhracat payımızı yüzde 65 seviyesine taşımayı hedefliyoruz. The London Textile Fair, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım. Bizim için çok iyi bir başlangıç oldu. Oldukça hareketli geçen organizasyonda kurumsal firmalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Ur-Ge projelerinin ne kadar değerli olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Daha önce Los Angeles'ta düzenlenen organizasyonda da büyük bir kurumsal firmayla işbirliği başlatmıştık."

        Fuara katılan firma temsilcisi Çağla Kurtulan da Almanya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, dokuma kumaş üretiminde uluslararası markalarla çalıştıklarını anlattı.

        The London Textile Fair'in mevcut ve potansiyel müşteri yapısı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kurtulan, "İngiltere pazarında doğal kumaş ve geri dönüşüm odaklı ürünlere yoğun talep var. Bu pazarda sürdürülebilirlik, ön planda. Biz de doğanın korunmasına yönelik geniş bir ürün yelpazesiyle yer alıyoruz. Fuarda büyük müşteri gruplarına ulaşarak ihracatımızı daha da geliştirmeyi hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

        Katılımcı firma temsilcisi Nükhet Yaşar da fuara ikinci kez katıldıklarını ifade ederek, "Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle İngiltere'ye odaklandık. İhracat, bizim için olmazsa olmaz. Fuarda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İngiltere pazarını yakından tanımak için buradayız." dedi.

        Program kapsamında, fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuş, BTSO 18. Komite Başkanı Mehmet Er ve Komite Üyesi Engin Sarıkaya, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı ile de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

