Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında

        BURSA'da, otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri makas atıp, yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da, otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri makas atıp, yarıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerden biri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

        Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Bölgesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye attı. Hafif ticari araç sürücüsü yaptığı manevrayla kaza yapmaktan son anda kurtulurken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu...
        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu...
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı