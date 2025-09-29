Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 03:11 Güncelleme: 29.09.2025 - 03:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Turgutalp Mahallesi Kavaklaraltı Mezarlığı civarında, Veysel M. (26) ile Tunahan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel M. (26) bacak ve sırtından bıçaklandı.

        Ağır yaralanan kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ameliyata alınan Veysel M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Tunahan Ç, polis ekiplerince Cerrah Mahallesi'nde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Bursaspor-Isparta 32 Spor Kulübü: 0-1
        Bursaspor-Isparta 32 Spor Kulübü: 0-1
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi
        Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi