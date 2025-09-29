Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
ŞÜPHELİGÖZALTINA ALINDIİnegöl ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan kavgada Veysel M.
İnegöl ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan kavgada Veysel M.’yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Tunahan Ç. (23), kırsal Cerrah Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
