Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu oluyorlar

        BURSA'da2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalar ile uluslararası şampiyonalara katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu oluyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalar ile uluslararası şampiyonalara katılıyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri.

        Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalarda yer alırken, uluslararası şampiyonalarda da ay yıldızlı bayrağı temsil ediyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri. Her gün 2 saat antrenman yapan sporcular, istedikleri kas grubuna uygun özel tasarım spor aletleri ile müsabakalara hazırlanıyor.

        'AYNI ANDA 4 KİŞİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ AĞIRLIK İSTASYONU TASARLADIK'

        Kulüpte bulunan bir istasyon da 4 sporcunun aynı anda çalışmasına olanak sağlıyor. Bu sayede sporcuların bekleme süresini kısalttıklarını söyleyen Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, "22 yıl önce kurulduk. Biz hep ileriye dönük, ufkumuz açık makineler üretmeye çalıştık. Şu an salonumuzda 4 kişinin de aynı anda çalışabileceği bir ağırlık istasyonumuz var. Bilek ve kolu çalıştıran sporcunun bekleme süresini en kısaya indiren bir sistem var. Her zaman daha iyisini ve gelişmişini yapmaya çalışacağız" dedi.

        'HEPSİ FARKLI KAS GRUPLARINI GELİŞTİRİYOR'

        Özel tasarlanan istasyonlarda çalışan sporcuların önemli başarılar elde ettiğini söyleyen yardımcı antrenör Suat Çelik ise "Burada bulunan çeşit çeşit aletlerin hepsi farklı kas gruplarını geliştirmek içindir. Salonumuzda yok yok. Her kas grubuna özel aletimiz var. 7 sporcuyla dünya şampiyonasına katıldık. 5 madalyayla geldik. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Kendi tasarımımız olan istasyonlarla çalışan sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonu oluyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Bursaspor-Isparta 32 Spor Kulübü: 0-1
        Bursaspor-Isparta 32 Spor Kulübü: 0-1
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı
        2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası, Bursa'da yapıldı