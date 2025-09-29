Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu oluyorlar

BURSA'da2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalar ile uluslararası şampiyonalara katılıyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalarda yer alırken, uluslararası şampiyonalarda da ay yıldızlı bayrağı temsil ediyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri. Her gün 2 saat antrenman yapan sporcular, istedikleri kas grubuna uygun özel tasarım spor aletleri ile müsabakalara hazırlanıyor.

'AYNI ANDA 4 KİŞİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ AĞIRLIK İSTASYONU TASARLADIK'

Kulüpte bulunan bir istasyon da 4 sporcunun aynı anda çalışmasına olanak sağlıyor. Bu sayede sporcuların bekleme süresini kısalttıklarını söyleyen Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, "22 yıl önce kurulduk. Biz hep ileriye dönük, ufkumuz açık makineler üretmeye çalıştık. Şu an salonumuzda 4 kişinin de aynı anda çalışabileceği bir ağırlık istasyonumuz var. Bilek ve kolu çalıştıran sporcunun bekleme süresini en kısaya indiren bir sistem var. Her zaman daha iyisini ve gelişmişini yapmaya çalışacağız" dedi.