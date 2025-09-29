Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler üretiyor

        MUSTAFA YILMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Semih Çelebi, 6 sanat dalını birlikte kullandığı "neva" sanatıyla 3 boyutlu ahşap eserler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:19
        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler üretiyor
        Bursa'da yaşayan Çelebi, Nilüfer ilçesinde evinin altındaki atölyede 15 yıl önce başladığı 3 boyutlu ahşap sanatını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çelebi, ahşap oyma, kakma, marküteri (ahşabın iç içe geçirilerek ağaçların doğal renkleriyle yapılan oyma sanatı), naht (ahşap şekillendirme), kıl testere kesimi ve ahşap boyamanın birleşimiyle ortaya çıkan ve "neva" adı verilen teknikle eserler üretiyor, öğrenciler yetiştiriyor.

        Ünlü ressamların eserlerini birebir ölçüsüne bağlı kalarak ahşaba 3 boyutlu işleyen Çelebi, özgün eserler de yapıyor.

        Çelebi, AA muhabirine, araştırmaları sonucu dünyada bu yeni akıma benzer örnekleri görmediğini, eserlerinde en iyi ağaçları ve organik malzemeleri kullandığını söyledi.

        Sanatını tanıtabilmek adına önce ünlü ressamların tablolarını ahşaba işlediğini belirten Çelebi, "Neva, muhtelif sanat dallarının bir araya gelerek terkip (birleşim) oluşturmasıyla ortaya çıkan yeni bir sanat akımı aslında. Ahşap oyma, ahşap kakma, ahşap marküteri, kıl testere kesim, ahşap şekillendirme ve ahşap boyamayla uyguladığımız, ikisini, üçünü ya da hepsini birlikte uyguladığımız bir sanat akımı." dedi.

        - "Sadece bir oyma, kakma değil"

        Çelebi, neva ile 3 boyutlu sanat eserleri üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Görünür, dokunulası, gölgesi kendinden olan eserler üretmektedir neva. Bunu da bahsi geçen geleneksel sanatlarla yapıyoruz. Hepsini birlikte uygulayarak el işçiliğiyle yürekten dokunarak yapıyoruz. Bu sanat akımı yeni. Bahsi geçen o sanat dalları tabii ki yüzyıllardır uygulanan sanatlar. Biz bunları bir arada uygulayarak bir akım oluşturmaya çalıştık. Yani sadece bir oyma değil, sadece bir kakma değil."

        "Neva" sanatını kendisinin tescil ettirdiğini anlatan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben 15 yıldır uğraşıyorum bu sanatla. Bu zamana kadar '3D ahşap sanatları' diyerek yol aldım ama özel bir isim de gerektiğinden istişareler yaptık. Arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. 'Neva' adı hakikaten içimi ısıttı. Neva Arapçada ahenk, düzen, nizam manasına geliyor. Türkçede bir makamın adıdır aslında neva. Bir klasik Türk Sanat Müziği makamı. İspanyolcada kar tanesi manasına gelir. Bu da temizliği saflığı ifade eder. Biz bunlardan yola çıkarak nevayı yeni bir düzende, ahenkli, şevk katan, akımları bir araya toplayan anlamlarıyla oluşturmaya çalıştık."

        - "Eserlerin içindeki ayrıntılara göre yapım süreleri değişiyor"

        Çelebi, bu çalışmanın kendisine has olduğunun altını çizerek, "Ahşap oymacılar, kakmacılar var ama dünya çapında araştırmama rağmen hepsini bir arada kullanabilen bir sanat dalı göremedim. İran ve ABD'de kakmacılar var ama benzer bir çalışma görmedim, bu yüzden özel, bize has." diye konuştu.

        Eserlerine başlamadan önce iyi bir araştırma ve tasarım yaptığını dile getiren Çelebi,

        "Ağacın en iyi yerini, en kaliteli malzemeleri kullanırım. Dünyadaki en iyi yapıştırıcıları kullanıyorum ki eserlerimiz dünya durdukça dursun. Eserlerin içindeki ayrıntılara göre yapım süreleri değişiyor. Bir seneye kadar süren eserler de var. Nevada önemli olan ahşabın renklerinden ve desenlerinden faydalanmaktır. Bazen ağaçların kendi renklerinin dışında renkler gerekiyor. Kırmızı ve mavi gibi. Bunun için de emprenye (ahşabın bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli kimyasal maddeleri emdirme işlemi) boya tekniği kullanılan ahşaplar kullanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

